卓冠廷稱市長室決定抽掉3通譯文 新北：非事實

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新北市中和區2歲男童「恩恩」確診亡，恩恩爸爸還原求救真相。民進黨新北市議員參選人卓冠廷臉書貼文稱，電話紀錄共8通，3通被抽掉「是市長室決定的」；消防局長黃德清（左）8日回應，「絕對沒有這種事實」。中央社記者王鴻國攝 111年6月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）2歲童恩恩染疫亡，恩恩爸爸還原求救真相時，新北市議員參選人卓冠廷臉書貼文稱，電話紀錄共8通，3通被抽掉「是市長室決定的」；消防局長黃德清說，「絕對沒有這種事實」。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」的父親為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

卓冠廷臉書貼文稱，消防局在6月2日早上只寄出恩恩媽媽打給消防局的5通電話譯文，而「消防局打給媽媽」的3通譯文，卻都被抽起來了。這個動作是誰決定的？市長侯友宜絕對要說明， 因為我得知的消息是，這就是市長室決定的」。

卓冠廷說，因為「市府高層」認為消防局打給媽媽的電話中，透露的對話內容對衛生局更加不利，寧願讓消防局背鍋，也要讓譯文晚一點到家屬手中。

侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪，僅就張姓網友指稱消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給「恩恩」爸爸看，消防局救災救護指揮中心主任李宇松對張姓網友提出加重誹謗罪告訴一事，侯友宜表示，「我支持出生入死的消防弟兄捍衛他們的清白跟尊嚴」。其餘問題就交由黃德清作說明。

黃德清針對卓冠廷所稱市長室決定抽掉3通譯文的問題表示，「絕對沒有這種事實」，提供相關譯文就是當天報案的所有紀錄，都非常詳細，恩恩爸爸也聽過了。

他表示，恩恩爸爸希望當天報案的5通紀錄，後來檢視案件的時候覺得還需要119打給恩恩媽媽的那3通，所以，後續又補充了這方面的資料。

媒體詢及恩恩爸爸今天早上有再度臉書貼文要求新北市提供橫向通聯的資料。黃德清表示，已經跟恩恩爸爸詳細說明過，能夠提供的一定會提供，不能提供的一定有相關規定，所以「我們沒辦法提供」。（編輯：李錫璋）1110608