恩恩爸要1922橫向聯繫資料 新北：涉隱私個資不提供

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新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19不治，恩恩爸爸臉書發文希望新北及1922的橫向聯繫資料一併要，新北消防局長黃德清表示，涉隱私和個資，不提供。中央社記者王鴻國攝 111年6月5日

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（中央社記者王鴻國新北5日電）中和2歲童「恩恩」重症亡，恩恩爸爸一路還原求救過程的真相，他今天臉書發文希望1922的橫向聯繫資料一併要，新北消防局長黃德清表示，橫向連繫涉隱私和個資，不提供。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

恩恩爸爸今天臉書貼文表示，已經有收到新北市政府消防局補寄的另外3通「消防局回電給我老婆」的通話譯文，會連同先前已經收到的5通「我老婆撥給消防局」的譯文、消防局和衛生局的橫向簡易紀錄、1922的通話錄音，釐清時序。

他表示，「我想，應該最快我明天早上就可以去消防局聽錄音」「我在整理新北市提供的書面資料時，也發現了幾段聯繫上空白的時間，我會在聽完消防局錄音後，持續整理」。

他表示，「衛福部6/1有說過1922的橫向聯繫資料有準備好了，但我還沒有接到衛福部通知我去拿資料。因為下週會去新北聽錄音，希望衛福部我還缺漏的那一塊資料可以一併拿到」。

黃德清今天下午出席防疫記者會時受訪表示，「恩恩媽媽當時報案及119回電的錄音內容，都已準備好，隨時都可以聽」，可以安派到新竹給他們聽或來消防局聽。

至於橫向連繫資料，黃德清表示，基於個人隱私和個資的保護，119和衛生局及衛生局和雙和醫院間通話錄音，恩恩爸爸爸不是對話的雙方通話者，所以不會提供，但已把橫向連繫作為的資料提供。

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媒體詢及公務員執行公務上是否適用隱私權的問題，很多律師認為市府說法不合理。黃德清表示，他對律師的說法都尊重。

侯友宜也表示，會盡全力把此事做好；「我們對恩恩爸媽會盡全力關懷並提供相關資料，責成消防及衛生局長說明清楚」。對於外面的許多聲音「我相信大家都是好意，也會全力關懷恩恩爸媽」。（編輯：張銘坤）1110605