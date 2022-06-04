119及衛生局橫向聯繫 新北不提供譯文及音檔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市政府消防局長黃德清今天說，119與新北市政府衛生局間通話，恩恩父親非相關通話當事人，涉及隱私、個人資料保護，不提供音檔或譯文，僅提供處理過程文字說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡兒童「恩恩」父親林先生日前在社群網站臉書（Facebook）表示，衛生局和消防局提供資料有遺漏，包括老婆打給119共5通電話（有譯文、無錄音）；119打給老婆共3通電話（無譯文、無錄音）；119打給衛生局共1通電話（無譯文、無錄音）；119打給衛生福利部雙和醫院共1通電話（ 無譯文、無錄音）。

黃德清下午告訴中央社記者，恩恩父親要求補充119回電給恩恩母親的3通電話資料，昨天已主動聯繫恩恩父親要親送，但一直無法接通電話，立即於昨天下午快捷寄出。

至於新北市府當初聲稱「已備妥資料」，事後又補充提供資料，消防局表示，恩恩父親要求報案資料，已提供5通報案電話譯文，恩恩父親之後到新北市府看過資料副本後，認為還需補充3通119回電給恩恩母親資料，消防局也立即於昨天提供。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

機關間通話內容部分，黃德清說，涉及個資與隱私，無法提供音檔，也沒有譯文，但已提供消防局與衛生局間橫向電話聯繫時間、共打幾通電話及通話大約內容等文字敘述資料，這些資料在第一次寄送及恩恩父親到市府取得副本時都已交出。

此外，黃德清表示，消防局已向恩恩父親表達，如果已準備好要聆聽音檔，消防局可親送到新竹，也可找較好的環境讓恩恩父母聽取相關錄音並錄影存證，他也可向對方說明。（編輯：李明宗）1110604