要音檔與譯文碰壁 蘇貞昌：盼恩恩父母能盡快取得

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（中央社記者陳俊華台北5日電）確診死亡兒童「恩恩」父親盼提供119與新北市衛生局橫向聯繫音檔與譯文遭拒。行政院長蘇貞昌今天表示，恩恩的父母親一定最想知道真相，如果有需要，希望孩子的爸爸、媽媽能趕快取得資料。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

新北市政府消防局長黃德清則說，119與新北市政府衛生局間通話，恩恩父親非相關通話當事人，涉及隱私、個人資料保護，不提供音檔或譯文，僅提供處理過程文字說明。

蘇貞昌上午參觀「2022台北國際書展」時受訪表示，孩子都是心頭的寶貝，而一個小生命的消逝，讓人深感遺憾和痛苦，恩恩的父母親一定最想知道真相。

蘇貞昌說，在恩恩的爸爸、媽媽要求下，指揮中心、1922立刻提供相關資料；對於地方衛生局或消防局橫向聯繫的資料，如果有需要，也希望孩子的爸爸、媽媽能盡快取得。

另外，疫情爆發至今2年多，確診死亡個案在殯葬業界安排下於24小時內火化，但指揮中心指揮官陳時中日前表示，沒有一定要在24小時內處理確診者遺體。殯喪業者希望指揮中心能夠訂出完整SOP，讓他們可以遵循。

蘇貞昌表示，對於任何生命的消失都深感不捨，相關的處理方法希望能照規定，請指揮中心和地方政府、業者多多溝通。（編輯：林淑媛）1110605