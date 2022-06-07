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網友指長官動員演假報案給恩爸看 新北消防局：情境模擬

2022/6/7 20:53（6/8 09:34 更新）
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張姓網友指新北市政府消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」父親看；消防局7日說，是情境模擬報案量。（中央社檔案照片）
張姓網友指新北市政府消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」父親看；消防局7日說，是情境模擬報案量。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）張姓網友指新北市政府消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」父親看；消防局今天說，是情境模擬報案量，局內同仁以「測試電話」進線勤務中心等。

張姓網友晚間在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，6日恩恩爸爸到消防局本部聽取報案音檔，上午9時30分到10時間被引導到勤務指揮中心「觀看了一場表演」。

張姓網友說，這段時間，新北消防長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為營造環境嘈雜、充滿個人資料假象。

消防局救災救護指揮中心主任李宇松晚間透過影片表示，恩恩爸爸5日主動表達想了解119作業環境，為重現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生時，119進線量爆增，還原當時話務繁忙情況讓恩恩父親了解，疫情嚴峻時，119內部作業環境就是這樣忙碌。

消防局說，昨天當下沒這麼多報案電話進線、也沒火警無線電派遣話務，就以測試電話撥入119勤務中心，希望儘量還原派遣送醫當下情境，但沒調回休假執勤員偽造報案；當時有向恩恩父親說明119勤務運作與報案進線模式，但未解釋有數通是測試電話。

消防局長黃德清晚間告訴中央社記者，非刻意安排演戲給恩恩父親看，5日消防局聯繫恩恩父親，對方提及希望了解當時勤務中心接獲報案時值勤狀況、內部環境。

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黃德清說，119協助恩恩就醫當天，報案進線量達190通，6日情境模擬真實報案量，局內同仁以「測試電話」進線勤務中心及無線電派遣聲，是想更真實呈現當天情境，且測試電話不影響正常外部報案，實際上聯繫恩恩送醫當下狀況比昨天忙碌許多。

不過，李宇松說，張姓網友刻意散播消防局造假並變造音檔不實訊息，將檢具所有資料，包含當初報案相關通聯紀錄及音檔，向檢方提誹謗告訴。（編輯：李明宗 ）1110607

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