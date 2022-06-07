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張志豪：網友爆料演戲給恩爸看 侯友宜應說清楚

2022/6/7 21:29（6/7 22:30 更新）
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北7日電）民進黨議員張志豪表示，1名離職消防員爆料新北市消防局6日讓恩恩爸看的是「演出來的」，新北市府離譜行徑，令人憤怒，要求市長侯友宜應出面說清楚講明白。

張姓前消防員今天在臉書爆料稱，6月6日恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，上午9時30分至10時，被消防局長官引導到4樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

消防局解釋說，恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。

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張志豪隨後發布新聞稿表示，根據爆料內容，新北市消防局涉動員全局偽造報案，將所有無線電音量開到最大聲，「還原」當時環境吵雜、充滿個資的假象，「新北市府離譜行徑，令人憤怒」。

張志豪表示，侯友宜現在的高民調泡泡不僅被抓出網軍，現在還爆出要打火弟兄演戲，尤其端看新北市消防局的聲明，還原當天狀況，就是證實「演戲」給恩恩爸。請侯市府不要再模糊焦點，如果有錯，立刻道歉咎責，同時請立刻把橫向聯繫錄音檔提供給恩恩家屬，說清楚講明白。（編輯：方沛清）1110607

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