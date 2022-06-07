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網友指所看報案用演的 恩恩爸：錯愕暫難評論

2022/6/7 20:58（6/7 22:30 更新）
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有人7日爆料「恩恩」爸爸（圖）在報案中心所看報案情況是用演的。「恩恩」爸爸說，錯愕、落差太大，暫時無法評論。（中央社檔案照片）
有人7日爆料「恩恩」爸爸（圖）在報案中心所看報案情況是用演的。「恩恩」爸爸說，錯愕、落差太大，暫時無法評論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北7日電）「恩恩」爸爸昨天到新北市消防局聽報案電話錄音，今天有人爆料「恩恩」爸爸當時在報案中心所看報案情況是用演的。「恩恩」爸爸說，錯愕、落差太大，暫時無法評論。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」的父親為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

「恩恩」爸爸昨天上午近10時到新北市消防局，他從消防局地下停車場進入，直到當天下午近1時結束，全程花了約3個小時。他當時接受媒體聯訪時表示，一進入消防局就面對新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等「大隊人馬」陪伴，在他抗議下，最後僅留1人陪同聽錄音檔。

張姓網友指稱新北市政府消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」爸爸看。消防局今天指出，是情境模擬報案量，局內同仁以「測試電話」進線勤務中心等。

對此，「恩恩」爸爸以訊息回覆媒體表示，「在6/5號傍晚，消防局呂股長和我通話時，我有提到6/6上午能否有機會去報案中心看一下接聽的環境，順便了解是否如同黃局長在媒體上說明的，因為報案中心環境吵雜，通話錄音容易收錄到其他報案人個資」。

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他說，「當6/6到達消防局時，便由陳主秘和報案中心李主任以及許多消防弟兄陪同我到達報案中心看看現場環境。我沒有停留多久，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了」。

他指出，「我不知道報案中心的狀況是不是『模擬』的，因為沒有任何人和我說明過，但網路上爆出演戲、假報案後，我才知道這一切可能是『模擬』的，現在我很錯愕，這跟我認知中的消防員形象落差太大，我暫時無法評論」。（編輯：戴光育）1110607

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