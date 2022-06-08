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恩恩爸控1922延誤轉送 指揮中心：無調度119權限

2022/6/8 13:56（6/8 14:24 更新）
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恩恩爸爸林先生（前）不滿1922專線花143分鐘案件才轉送。指揮中心下午回應，1922專線無調度119或防疫計程車等權限。（中央社檔案照片）
恩恩爸爸林先生（前）不滿1922專線花143分鐘案件才轉送。指揮中心下午回應，1922專線無調度119或防疫計程車等權限。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北8日電）新北市中和區病逝2歲男童「恩恩」的父親，不滿送醫延誤，今天再指1922專線花143分鐘案件才轉送。指揮中心下午回應，1922專線無調度119或防疫計程車等權限。

感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝童「恩恩」的爸爸今天清晨在臉書（Facebook）指出，從當天傍晚5時38分打了第1通電話至1922求救，接著又在6時8分打了第2通求救電話，也告知恩恩已昏迷。

恩恩爸爸更在文中提到，直到晚間8時44分時，1922才將案件轉送到北區管制中心，再花了12分鐘找到新北市衛生局，對於這樣處置過程「無法接受」。對此，中央流行情指揮中心今天下午發布新聞稿說明，將應家屬請求持續提供北部未滿5歲男童死亡個案進線1922專線詳細資訊。

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指揮中心指出，1922專線業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，惟無調度119或防疫計程車等權限。民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續也會立案追蹤，以上相關流程也於稍早向家屬說明。

指揮中心強調，對於個案家屬所提申請，只要是1922專線有紀錄的部分，指揮中心皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄，讓家屬能夠瞭解1922客服當日接線後聯繫狀況。提醒民眾如遇有緊急就醫需求時，可直接聯繫119，縮短救援時間，指揮中心也會持續精進提升1922服務效率。（編輯：陳政偉）1110608

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