1922花143分鐘轉告救命需求 恩恩爸：不能接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「恩恩」爸爸（圖）8日於臉書貼文表示，不能接受1922花了143分鐘才把他的救命需求轉告疾管署北區管制中心。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北8日電）「恩恩」爸爸對新北消防局求救「消失81分鐘」尋求還原真相，今天臉書貼文「不能接受」1922花了143分鐘才把他的救命需求轉告疾管署北區管制中心。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩爸爸為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

但有張姓網友指稱消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給恩恩爸爸看。消防局指出，是情境模擬報案量。恩恩爸爸今天凌晨再臉書貼文表示，「當天我大部分的時間和精力，都在聽錄音跟紀錄核對上，實在已經沒有力氣留意到旁邊情形」。

恩恩爸爸提到，「現階段的橫向通聯紀錄並不完整，我還是希望，橫向的通聯紀錄可以提供給我。我還是重申，我只是想要拼湊出事情的真相」。

他說，已經收到了衛福部疾管署（1922）補充的橫向通聯紀錄文字，但內容簡略，也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證，他已經回電疾管署的專員，提出補充資料的請求。

他表示，從目前1922的回覆，主要看到2個問題點「我第1次打進1922（17：38~17：57）告知2名小朋友狀態不佳，但是找不到中和衛生所，請求協助尋找中和衛生所，並要求協助後續送醫需求；我第2次打進1922（18：08~18：21）告知119消防局找不到中和衛生所，我們也找不到衛生所，恩恩意識昏迷，請求協助」。

他表示，從公文回覆中，1922告知了因為當日處理了2萬7000餘通的電話，所以客服中心於20：44分轉送案件到達北區管制中心，北區管制中心又花了12分鐘於20：56分才找到新北市衛生局，「但這個處置過程我無法接受」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

恩恩爸爸提到，「從我表達恩恩意識昏迷的第2通電話開始，1922的橫向聯繫，總共花了143分鐘，我認為在我向1922告知恩恩的緊急狀況時，疾管署1922應該要將狀況儘速通報並且有協助民眾處理的責任」。

他表示，「當地方政府失能，我遲遲等不到救護車，中央的1922也未能及時發揮功能，我覺得我需要疾管署交代更完整的資料，不是只是簡單的文字說明」。（編輯：黃世雅）1110608