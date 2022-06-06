恩恩爸盼取得通聯音檔 願簽切結書保證不外流

男童「恩恩」染疫身亡，恩恩爸爸林先生（前）6日前往新北市消防局聽完通聯錄音檔後受訪表示，消防局如果還是擔心會錄到其他報案民眾個資，可以用「嗶嗶嗶」將聲音蓋掉，他也可簽切結書保證錄音檔不會外流。中央社記者王鴻國攝 111年6月6日

（中央社記者王朝鈺、王鴻國新北6日電）男童「恩恩」染疫身亡，恩恩爸爸林先生今天聽完通聯音檔後提出，消防局如果還是擔心會錄到其他報案民眾個資，可以用「嗶嗶嗶」將聲音蓋掉，他也可簽切結書保證錄音檔不會外流。

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林先生上午前往新北市消防局聽完通聯錄音檔後受訪表示，消防局的通話錄音品質其實很好，他沒有聽到新北市消防局長黃德清所說會錄到其他人個資。他也協調變通作法，消防局如果還是擔心會錄到其他報案民眾個資，可以用「嗶嗶嗶」將其他民眾個資聲音蓋掉，他也可簽切結書不把錄音檔外流，因為這裡面充滿痛苦回憶，他不會想在網路留下痕跡，消防局會與法務討論後再回覆給他。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治，林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。（編輯：張銘坤）1110606