恩恩爸哽咽：講國賠太沉重 我只想要真相[影]

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新北市中和區2歲男童「恩恩」確診後轉重症，經搶救仍不治。「恩爸」林先生（圖）3日再度接受媒體聯訪，聽到媒體詢問會不會提出國賠，他表示，他要的是真相，只想知道哪個環節出問題，講「賠」太沉重。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月3日

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（中央社記者沈佩瑤新北3日電）「恩爸」林先生今天再度出面接受媒體聯訪時一度哽咽、落淚，深呼吸幾秒後才顫抖著開口：「講國賠這個字眼不是很恰當」，他只想要真相，「錢再多都換不回…恩恩的生命」，講「賠」太沉重了。

新北市中和區2歲男童「恩恩」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情期間，確診後轉重症，經雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

林先生昨天上午親自到新北市府領取所申請的資料後，深夜在透過臉書（Facebook）發文表示，申請提供關鍵的81分鐘間，消防局、報案人、衛生局、醫院彼此間的所有通話錄音原始檔，並請求能夠調閱、聆聽、複製、抄錄。未料，市府只提供譯本給他看，更不能接受欠缺很多東西，「這樣的資料內容叫做都好了嗎」。

林先生今天上午在林口區民視數位媒體總部大樓前接受媒體聯訪時表示，一開始消防局以聲紋隱私權等理由解釋為何不能提供錄音檔，之後又聽到副市長劉和然的說法是因為119環境音吵雜，會收錄到其他報案人聲，「但昨天消防局專員都不是這樣跟我講」。

林先生說，他昨天很明確告訴接待他的衛生局副局長高淑真、消防局專員等人，他需要把音檔帶回家去慢慢聆聽，聽到關鍵或是累的時候可以按暫停。

林先生說，在現場陌生環境，不熟悉人事物當中，他不想在他們面前有情緒性的崩潰，對討論沒有正向幫助，他只想要真相。

林先生強調，他很明確告訴對方自己的顧慮，但不知道為何，在他離開新北市政府後，才從媒體上看到市府最新回應，「說我拒絕聆聽通話錄音」，讓他非常不明白。

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媒體詢問，衛生局、消防局2名局長都說會在連假時向他報告，接洽了嗎？林先生表示，昨天離開新北市政府大樓至今沒有收到任何聯繫，也沒有進一步包括電話或簡訊都沒有，他甚至第一次聽到他們連假要找他的說法。

聽到媒體詢問會不會提出國賠，林先生一度哽咽、落淚，沉默幾秒後才再度開口說，「講國賠這字眼對我來說不是很恰當」，他要的是真相，「我只想知道為什麼我們家恩恩遭受81分鐘送醫延誤」，他只想知道哪個環節出問題，講賠這個字眼太沉重。（編輯：李錫璋）1110603