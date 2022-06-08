恩恩父親指音檔無他人個資 沒理由不提供

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北8日電）「恩恩」的父親今晚表示，新北119勤務中心電話有獨立錄音設備且聲音清晰，沒有他人個資問題，音檔沒有不提供的理由；消防局說，仍會錄進背景音，但尊重恩恩爸感受。

新北市中和區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡兒童「恩恩」的父親林先生6日到新北市消防局聽報案電話錄音後，張姓網友指恩恩爸當時在報案中心所看報案情況是用演的。恩恩爸今晚上電視談話性節目連線表示，不清楚消防局為何要花人力演出模擬還原勤務中心。

他說，到達消防局要聆聽錄音檔時，消防局主任秘書陳國忠等人並未告知有模擬這件事情，他只在勤務中心門口看見大家很忙，聲音吵雜，「但不清楚為何要花這麼大人力、物力搞這一齣戲」，實在是很荒唐。

恩恩爸說，當時想去報案中心看一下接聽設備與環境，當場詢問每個座位是否有獨立麥克風、錄音設備及錄音檔；消防局回覆「是」，他質疑為何與消防局在電視上說的不一樣。

恩恩爸說，聽過錄音檔後認為錄音很清楚，根本沒有什麼一堆吵雜聲或他人個資，不給音檔的理由不見了，雖要求簽切結書後攜回錄音檔但未果。

消防局救災救護指揮中心主任李宇松解釋，有獨立麥克風及錄音，但背景上仍會錄到附近其他人接聽的內容，或是指導救護的聲音。

至於恩爸認為聲音清晰，消防局說，每人解讀聲音不同，尊重其看法。消防局依據法制單位建議，錄音檔案涉及政府資訊公開法內的不可切割性，只能循司法程序調閱與提供。也已經與恩恩爸說過，能夠提供的一定會提供、不能提供的，有相關規定無法提供。

對於恩爸說，不清楚有模擬還原現場一事，消防局表示，當天停留時間很短，簡報的主任秘書有說明勤務運作狀況，或許因語意表達與陳述沒有讓恩爸充分瞭解，李宇松今天也對此公開抱歉表示「不好意思」。

李宇松上午已到新北地檢署對張姓網友提出加重誹謗罪告訴。至於張姓網友晚間出席電視節目時表示，將反提誣告，李宇松表示「尊重」。（編輯：郭諭儒）1110608