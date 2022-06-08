遭指假報案 侯友宜：支持消防弟兄捍衛清白尊嚴

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張姓網友指新北市消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡2歲童「恩恩」爸爸看，消防局人員8日上午已提告誹謗；新北市長侯友宜（左）8日受訪時對此表示，支持消防弟兄捍衛清白和尊嚴。中央社記者王鴻國攝 111年6月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）張姓網友指新北市消防局以「假報案」方式表演勤務指揮中心現場給確診死亡兒童「恩恩」爸爸看，消防局人員上午提告誹謗；市長侯友宜對此表示，支持消防弟兄捍衛清白和尊嚴。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」的父親為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

侯友宜今天主持市政會議，消防局長黃德清會中報告，張姓網友指稱消防局以「假報案」方式表演指揮中心現場給「恩恩」爸爸看，消防局救災救護指揮中心主任李宇松上午已到新北地檢署對張姓網友提出加重誹謗罪告訴。

侯友宜表示，在防疫過程中有不同個案，因制度改變等時空背景不一樣，讓市民有不一樣感受，及外界有不同看法，市府要傾聽不同聲音，但若有惡意中傷，傷害第一線辛苦同仁，他身為市長，支持同仁必要時快速採取法律途徑，維護清白與尊嚴。

他表示，為讓同仁執行公務時沒有後顧之憂，緊急判斷時沒有太多疑慮，才能在第一時間來挽救更多生命，這是大家應負的責任，疫情仍未結束，希望警、消、衛生及區公所人員堅守崗位，再加把勁來守好疫情。

侯友宜在會後接受媒體聯訪時也針對提告一事表示，「我支持出生入死的消防弟兄捍衛他們的清白跟尊嚴」。

黃德清對媒體表示，恩恩爸爸是主動要來了解119相關的作業環境，指揮中心最主要是要還原當時在疫情期間，119報案電話很多的忙碌情形。（編輯：李錫璋）1110608