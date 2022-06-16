前消防員告發 指新北官員在恩恩案廢弛職務釀災

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）前新北市消防員張津唯今天告發消防局長黃德清、消防勤務指揮中心主任李宇松將基層推出來背黑鍋；衛生局長陳潤秋有明顯疏失，3人在「恩恩」送醫事件涉廢弛職務釀成災害罪。

張津唯為前新北市府消防員，今天上午在律師匡伯騰、中華民國消防員工作權益促進協會理事翁立思陪同下，至新北地檢署按鈴告發黃德清、李宇松、陳潤秋3人，涉嫌在「恩恩」送醫過程，涉嫌觸犯公務員廢弛職務釀成災害罪。

他接受聯訪時控訴，「衛生局有明顯的疏失」，相關局處在事件中不作為，不說明清楚、不向家屬道歉、以拖待變，將消防局基層推到第一線並築起防火牆，「是非常無恥的事情」；消防局則把基層推出來背黑鍋，並演出模擬戲劇。

張津唯說，「造假的內容與證據，我確切是有的，新北消防局自己也承認造假」，告發是為了懲罰、反制政府官員傲慢、蠻橫、專制、獨裁的行為。

律師匡伯騰說，告發3名對象是在制度的安排上有疏失，且記者與公民提出要求公布資料時，市府以案件進入司法調查為由不提供，「市府到底提供哪些資料給檢方是未知數，也不知道檢方的調查方向為何」，告發的目的是盼檢方要求市府應提出該提的證據，以揭露真相，讓疫情期間因市府怠惰而受損害的民眾，不再成為沉冤難雪。

匡伯騰說，市府消防局利用公務員「演一齣戲」，是否利用基層去掩蓋行政的疏失，也是檢方應該調查的真相。「恩恩」事件只是市府廢弛職務、眾多受害者中的一個縮影，實際背後有多少黑數仍不得知。

翁立思接受聯訪表示，張津唯不算直接的吹哨者，他的資料都是有人私下提供給他。針對行政機關裡可能沒做好的事，身為公務員得面對重大的壓力才能揭露，才必須靠非組織內的人爆料。顯示公部門吹哨者條款、吹哨者保護法的急迫需求，否則國家從結構與制度建立的不公義，將無法導向正軌。

翁立思說，新北衛生局有義務站出來接受社會各界的問責，消防局不該擅自讓119背鍋。中央流行疫情指揮中心過去錯估後送量能，當時沒有明確跟民眾及縣市說明清楚，緊急危難流程、自行就醫等要件，也是制度缺漏的一環；若疫情指揮中心如衛生福利部長陳時中所說，願意檢討相關事件的發生原因，就應成立中央的調查小組，藉由中央權限盡速完成相關行政調查。

黃德清與李宇松接受中央社記者電訪都表示，尊重每一名民眾的言論自由及訴訟權利，但民眾毫無根據，指責與影射市府消防局人員變造錄音檔案等，是不負責任且侵害他人權利的行為；會全力支援所有消防同仁捍衛執勤時的名譽與權利。

黃德清說，「恩恩」事件相關卷證、錄音絕無變造或隱匿，相信經過檢方深入調查，並定能將事實完整呈現。

衛生局長陳潤秋以文字表示，一直以來秉持照護新北市民健康的初衷，全心全力做好該做的事，尊重民眾言論自由及訴訟權利。（編輯：李錫璋）1110616