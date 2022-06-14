國民黨團反對 新北議會邀侯友宜報告恩恩案未過

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新北市議會民進黨團提案要求市長侯友宜專案報告確診病逝童「恩恩」事件並成立小組調查真相，歷經朝野攻防，14日下午議會進行表決，因贊成人數未過半，闖關失利。圖為議會表決情形。中央社記者王鴻國攝 111年6月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市議會民進黨團提案要求新北市長侯友宜專案報告「恩恩」事件及成立小組調查還原真相，經2天朝野攻防，議會今天下午進行表決，因贊成人數未過半，提案闖關失利。

新北市中和區2歲童「恩恩」染疫身亡，「恩恩」爸依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，引起社會關注。

「恩恩」事件延燒，新北市議會民進黨團總召陳啟能昨天起進行甲級動員，要求侯友宜到議會就「恩恩」事件專案報告，並由議會成立專案小組調查還原真相。

對此，新北市議會國民黨團認為，市政總質詢及部門業務質詢議程才結束，目前正進行民生議案的大會議程，反對就個案變更議程。

國民黨市議員林國春與民進黨市議員陳永福今天還一度在議場爆發口角衝突，藍綠互相叫囂，場內秩序混亂。

民進黨團提案要求停止討論，進行表決。新北市議長蔣根煌裁定清點人數，現場議員共57人，民進黨團成員共27人，3人因有事離席，變更議程及成立專案小組等2案都因贊成人數僅24人未過半，2案都未通過。（編輯：戴光育）1110614