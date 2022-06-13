首帶律師現身 恩恩爸：確認錄音真偽及溝通法條

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新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19不治。恩恩父親（右1）13日在律師王妙華（右3）陪同下到新北消防局，聽取譯文中漏了「沒有辦法派車，要通知1922」關鍵句，以確認錄音的真偽及溝通法條。中央社記者王鴻國攝 111年6月13日

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（中央社記者王鴻國、王朝鈺新北13日電）男童「恩恩」染疫身亡，恩恩父親首次在律師陪同到新北消防局，聽取譯文中漏了「沒有辦法派車，要通知1922」關鍵句。他說，律師確認錄音的真偽及溝通法條。

恩恩爸今天上午10時來到消防局重聽錄音到中午12時許才離開，他接受媒體聯訪時表示，確實有聽到「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，消防局解釋是TP（高級救護員）在講，由於譯文是值勤員和報案者對話，這句話才未出現譯文中。

他說，他曾問其他縣市消防局，只要確診有昏迷或意識不清等關鍵字就會出車，勤務中心會持續連絡衛生局找醫院，同步送責任醫院，但新北消防局SOP卻是不管病患昏迷或意識不清，一定要等衛生局連絡好醫院並接到通知才會出車。

恩恩爸委任律師王妙華表示，消防局一開始不要律師在場，經溝通後，她才陪同聽錄音並確認有這句譯文上沒有的內容。

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她表示，恩恩爸爸僅主張一件事，就是想知道真相，但到目前為止，消防局在橫向通聯紀錄上只給粗略表格，沒有任何佐證，希望能有電信紀錄作比對，但消防局說所有資料已提供司法，目前無法提供，這和當時會全力協助的說法相互矛盾。

恩恩爸表示，他孤單一人，大家都想幫助他，因此，才會委任律師來陪同確認錄音檔真偽，也和消防局法務人員作討論。畢竟消防局長黃德清等人過去在引用法條上曾有支支吾吾，講不清楚的情形， 因此，有必要委任律師就法條來作當面討論。（編輯：張銘坤）1110613