恩恩爸稱譯文漏關鍵句 消防局：不影響派遣流程

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男童「恩恩」染疫身亡，恩恩父親林先生發現新北消防局譯文漏了關鍵句「沒有辦法派車，要通知1922」；新北市消防局專員陳顥丰（前）13日表示，恩恩爸爸提到的那段插話，其實完全不影響消防局後續救護派遣流程。中央社記者王鴻國攝 111年6月13日

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（中央社記者王鴻國、王朝鈺新北13日電）恩恩爸表示，消防局漏了「沒有辦法派車，要通知1922」譯文關鍵句，可能影響送醫判斷；消防局今天表示，救護員是提醒報案者可和1922連絡，不影響救護派遣流程。

恩恩爸爸今天上午10時到消防局重聽比對手上的譯文跟通聯紀錄。「發現一句當時我沒想通的手寫筆記，原來很關鍵」也就是聽到執勤員以外有一個聲音說「沒有辦法派車，要通知1922」。

新北市消防局專員陳顥丰接受媒體聯訪表示，提供恩恩爸爸的譯文，當時對外即清楚表達為恩恩媽媽與執勤員雙方對話的逐字譯文，也有主動請恩恩爸爸來聆聽比對。

他表示，而恩恩爸爸第一次來聽錄音檔時，對於譯文內容也表示沒有問題，消防局完全沒有隱匿的情事，未來任何時間，恩恩爸爸有需要，都能來聆聽錄音檔比對。

他表示，恩恩爸爸提到有關救護員的那段插話，其實完全不影響消防局後續救護派遣流程。

至於這句話是誰下令的？消防局官員表示，這是TP（高級救護員）可在線上聽到執勤員的對話，對嚴重病患提供派遣員對傷患做急救線上指導；為什麼譯文中為何沒列入？消防局表示，譯文主要是列報案者和值勤員的對話內容，並沒有誰下令列不列入譯文的問題。

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媒體詢及如果這句都能沒有，如何向恩恩父親與外界保證沒有遺漏其他句？消防局表示，都已和恩恩爸爸說明清楚，譯文部分沒有問題。

消防局表示，TP插話是提醒報案者可和1922連絡，因為可由1922來轉衛生機關通知消防局派車，也可由消防局請示衛生局派車，兩者是並行的，過去就有很多案件都是衛生局告知出車。TP對執勤員沒有強制性，也沒有影響後續的救護派遣處置。（編輯：張銘坤）1110613