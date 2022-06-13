恩恩父指消防局譯文漏關鍵句 恐影響送醫判斷

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（中央社記者王鴻國新北13日電）恩恩父親今天表示，新北消防局譯文漏了關鍵句「沒有辦法派車，要通知1922」，可能影響送醫判斷，今天上午10時將再到消防局重聽錄音檔確認。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。男童父親林先生尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄，和政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音，卻因張姓網友爆料而衍生「模擬」報案過程風波。

經過連日沉默，恩恩爸再於臉書發文表示，「最近收到許多私訊和建議，尤其是針對送醫流程的討論，我核對我當時聽取錄音時做的譯文筆記，發現遺漏了關鍵的一句話，決定必須再去聽一次錄音。」

他表示，關心恩恩事情的各界朋友，提供他們夫妻很多資料，他們夫妻都盡量全部看完，努力消化理解，然後比對手上的譯文跟通聯紀錄，「發現一句當時我沒想通的手寫筆記，原來很關鍵」。

他說，「在4月14日17:59我老婆打到119的第一通求救電話的譯文裡，她有清楚表達恩恩『狀態很差』、『意識不清』，在我老婆請求快點派救護車之後，接線的值勤員安撫我老婆情緒的同時，有另外一個聲音說:『沒有辦法派車，要通知1922』。」

他說：「6/6日我在消防局聽錄音的時候，因為這句話很小聲，當時我沒想太多，雖然這句話並沒有在譯文裡，我就隨手把聽到的寫在筆記中。」

他問老婆，「你有打過1922嗎？有打過其他衛生單位嗎？我老婆才回答執勤員說1922打得通，衛生單位打不通。然後執勤員說幫我們聯繫中和衛生所，請我老婆在家等消息，然後結束通話。」

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他表示，他整理過這陣子收到的一些資訊，關於「沒有辦法派車，要通知1922」這13個字，他覺得必須再一次確認，因為這可能影響了119後續處理恩恩送醫的所有判斷，這句重要的話，沒有出現在消防局的譯文當中。

「為了釐清這件事情，今天下午我已經聯絡了消防局的呂股長，說明我今天上午10點會再次前往消防局聆聽錄音檔，並且再次確認錄音檔和譯文」。（編輯：施施）1110613