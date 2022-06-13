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新北衛生局：沒錄音設備 少數案件才有外掛系統

2022/6/13 18:09（6/13 18:16 更新）
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新北市衛生局副局長高淑真13日在防疫說明會中表示，衛生局現有電話系統是民國104年建置的，沒有錄音設備。中央社記者王鴻國攝 111年6月13日
新北市衛生局副局長高淑真13日在防疫說明會中表示，衛生局現有電話系統是民國104年建置的，沒有錄音設備。中央社記者王鴻國攝 111年6月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府衛生局今天表示，衛生局和中和區衛生所沒有電話錄音設備，只有少數稽查和檢舉專線有設置外掛的錄音系統。

新北市長侯友宜下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會。由於2歲童恩恩染疫病逝，家屬要求市府提供通聯紀錄追真相，民進黨籍市議員張志豪日前發函衛生局、消防局等要求公布錄音檔，不過衛生局回函表示中和區衛生所沒有電話錄音設備、無法提供。

衛生局副局長高淑真在疫情說明會中表示，衛生局現有電話系統是民國104年建置，沒有錄音設備，只有少數稽查和檢舉專線有設置外掛的錄音系統。

她表示，當遇有爭議案件，才會啟動電話錄音系統，至於防疫等一般行政電話，衛生局及中和區衛生所都沒有設置錄音設備。

多年前擔任新北市前身台北縣衛生局局長的現任仁濟醫院總院長李龍騰接受中央社記者電訪時表示，北縣時期的衛生局、所的電話錄音系統，也是用於檢舉或稽查等電話使用，以避免爭議，但一般公務電話是沒有錄音設備。（編輯：方沛清）1110613

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