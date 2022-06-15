綠批封殺恩恩案報告 藍：停止劣質操作

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（中央社記者葉素萍、王鴻國台北15日電）民進黨發言人黃彩玲今天說，新北市議會國民黨議員封殺「恩恩案」專案報告，護航新北市長侯友宜、侯市府，愧對新北市民賦予的監督職責，讓人不齒。

國民黨文傳會副主委江怡臻表示，民進黨杯葛議事進行，目前疫情仍然嚴峻，市長侯友宜必須堅守崗位做好防疫，而不是讓民進黨為了自身選舉利益，做無謂的抹黑和攻擊。

新北市議會民進黨團提案要求新北市長侯友宜專案報告「恩恩」事件及成立小組調查還原真相，議會昨天表決，因贊成人數未過半，提案闖關失利。

黃彩玲今天透過新聞稿表示，市議員作為民選的民意代表，是要監督，不是護航，該為民喉舌，不是幫市長掩蓋真相。

黃彩玲指出，提出專案報告目的，是要給侯友宜說明「全力協助」的機會，但不只侯友宜本人不敢面對解釋，連自家議員都護航不給說明，顯然代表恩恩案別有隱情，讓市府上下、國民黨為了侯友宜「演很大」。

黃彩玲表示，恩恩爸要求侯市府提供完整資料，還原恩恩當天延誤送醫的事實，至今已第18天，侯市府一堆問題交代不清，簡直完美展演一曲「假面四重奏」。

她說，這包括，一、侯市府不給恩恩爸橫向聯繫音檔；二、演一齣「造假大戲」給恩爸看，連戲是誰下令、誰授權等問題，侯友宜都避而不答；三、把要給恩恩爸的音檔移送檢調，企圖用偵查不公開掩蓋真相，迴避可能的行政疏失；四、國民黨市議員集體護航，不讓侯友宜公開說明案情。

國民黨文傳會副主委、新北市議會國民黨團副書記長江怡臻表示，民進黨杯葛議事進行，目前疫情仍然嚴峻，市長侯友宜必須堅守崗位做好防疫，而不是讓民進黨為了自身的選舉利益，做無謂的抹黑和攻擊，這樣既無助於防疫，也沒有辦法讓市政好好推行下去。

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江怡臻表示，為期兩個月的市政總質詢以及議會業務質詢，再加上每天的疫情記者會，防疫工作和說明都持續進行，國民黨團支持議會不應空轉，耽擱重要議案審議，更強力譴責議會殿堂成為民進黨個人作秀的時間，這才是對不起市民。

江怡臻呼籲，面對疫情，無論中央或地方的防疫表現，大家都看在眼裡，請民進黨放下政治計算，以人民的利益為優先，不要再做劣質的操作，讓防疫人員專注本業，也請民進黨認真防疫，就中重症、死亡、脆弱族群，也為逼近國門的Omicron新變異株做好防疫工作，不要再讓國人深陷染疫危機。（編輯：翟思嘉）1110615