看到侯友宜代宣布恩恩死訊 恩恩爸：當下很震撼

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（中央社記者王鴻國新北19日電）「恩恩」爸爸臉書貼文表示，市長侯友宜也曾經痛失過愛子，痛哭宣布恩恩死訊，當下很震撼；侯友宜今天表示，當時是依媒體詢問如實回答，完全可感受恩恩爸爸的傷痛。

恩恩爸爸18日深夜在臉書Facebook貼文表示，17日在政論節目中第1次聽到苦求的橫向錄音檔（關鍵的真相拼圖），從消防局與衛生福利部雙和醫院的對話中，他發現整個聯繫過程中出現許多瑕疵。

恩恩爸除貼文還原錄音檔逐字譯文外，並對新北市衛生局手握確診民眾就醫的派車權限，卻讓消防局119勤務中心完全找不到人；新北市衛生局和衛生所，有沒有24小時的值班人員？為什麼新北市的衛生局（衛生所）可以失聯52分鐘，這部分新北市政府一直沒有提出合理的解釋和說明。

他表示，消防局施小姐第一時間，沒有向雙和醫院說明「恩恩」已經意識不清。只有說「兩個小孩發燒，媽媽很急」，導致雙和醫院急診人員，把他的孩子當作一般發燒的確診者，拒絕收治。新北消防局需要好好的說明清楚，當下勤務中心的狀況，為什麼訊息傳達有這麼嚴重的落差，是否新北市消防局因獨步台灣的SOP，把消防署的指引忽略了。

他也對侯友宜的回應表示不解，關鍵的橫向通聯錄音檔或相關檔案，和消防局控告張先生（前新北消防員張津唯）的誹謗案有什麼關係。他說，市府就是當事人，手上的檔案已足夠釐清整件事情的真相了，完全不需要透過司法證明清白。且他也從來沒有懷疑過基層消防局的清白，只是要拼湊「恩恩」送醫流程的真相而已。

他說，想要向侯友宜說，侯也曾經痛失過愛子，在4月19日「恩恩」凌晨離世的當下，因難過到無法說話，媒體詢問「恩恩」病情時，也只是回應，「現在太累，請讓我休息」。沒想到上午10時許醒來時，已在新聞上看到侯友宜痛哭流淚，代替他先向媒體宣布「恩恩」結束痛苦，去當小天使了。

恩恩爸說，當下很震撼，也覺得侯友宜的眼淚是很真誠的，是真心想要幫助恩爸尋求真相的。但是，從5月29日深夜他在臉書貼文尋求真相，至今已經20天，仍對真相一無所知。

他說，再次卑微請求侯友宜，提供關鍵的橫向通聯錄音檔，讓他能夠清楚地還原整件事情；也祈求真相的公開，能有助於社會進步，不要再有下一個類似的事情發生，不要再讓任何父母或是寶貝，遭受撕心裂肺的苦痛。

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侯友宜今天接受媒體聯訪時表示，對恩恩爸爸這段期間的傷痛完全可以感受到，「當時是在行程中，媒體詢及恩恩狀況，我如實作回答」希望大家都能陪恩恩爸爸渡過難關。

對於恩恩爸貼文質疑救護過程及請求提供橫向通聯錄音檔，希望能夠清楚地還原整件事情等問題。侯友宜表示，恩恩爸爸心情，他完全可以體會，如果恩恩爸爸有需要，隨時可依規定請衛生局及消防局兩局長提供相關資料，包括整個錄音及橫向通聯資料，並由兩局長親自作說明。（編輯：張銘坤）1110619