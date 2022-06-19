恩恩爸盼橫向錄音檔還原真相 民進黨籲侯友宜別迴避

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（中央社記者葉素萍台北19日電）「恩恩」爸爸期盼新北市長侯友宜提供橫向通聯錄音檔，還原真相。民進黨發言人黃彩玲今天呼籲侯友宜不要再迴避政治責任，以拖待變不會雲淡風輕。

「恩恩」爸爸深夜臉書貼文表示，侯友宜痛哭宣布恩恩死訊，當下很震撼，也覺得侯友宜的眼淚很真誠，但迄今20天，真相仍一無所知，盼侯友宜提供橫向通聯錄音檔，還原真相。

黃彩玲今天向媒體指出，事發至今，侯市府各種推拖、切割、造假演戲，侯友宜本人也從未公開正式向恩恩爸道歉，更無視恩恩父母心情，搶先在鏡頭前「痛哭流淚代家屬宣布恩恩去當小天使了」，侯友宜說一套做一套，只因為說了一個謊，就要用更多的謊去圓第一個謊，最後圓不下去了，就把所謂的證據交給司法，以為迴避久了就能事過境遷。

黃彩玲說，負責監督侯友宜並為民喉舌的國民黨市議員，卻護航、技術性封殺恩恩案專案報告，也不願意成立恩恩案調查小組，還稱「不支持不表示反對」，從下到上一起掩護侯友宜犯的錯，傲慢自大、令人髮指。

她說，誠實才對得起市民，受害者和家屬的心靈也才能得到安撫。請侯友宜不要再迴避政治責任，以拖待變不會雲淡風輕。（編輯：蘇志宗）1110619