綠籲侯友宜勿迴避恩恩爸訴求 藍斥邏輯錯誤

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（中央社記者王承中台北19日電）「恩恩」爸爸期盼新北市長侯友宜提供橫向通聯錄音檔，還原真相，民進黨呼籲侯友宜不要再迴避政治責任。國民黨發言人江怡臻今天表示，民進黨邏輯錯誤，市府絕無逃避責任，民進黨政府卻用謊言甩鍋，請民進黨先檢討自己。

「恩恩」爸爸期盼新北市長侯友宜提供橫向通聯錄音檔，還原真相。民進黨發言人黃彩玲今天呼籲侯友宜不要再迴避政治責任，以拖待變不會雲淡風輕。

國民黨文傳會發布新聞稿指出，江怡臻表示，民進黨的邏輯完全錯誤，新北市政府將相關證據交給司法單位裁決，不僅展現出市府願意負起責任，市府方面也盡了努力幫助恩恩爸，民進黨的批評完全搞錯重點，把司法操作成政治鬥爭的工具，讓人相當遺憾。

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江怡臻指出，市府至始至終都是用嚴謹的態度面對恩恩案，絕對無逃避責任；相反的，民進黨政府明明就制定相關就醫指引，但民進黨不僅不檢討中央政府的職責，甚至說了1922沒有效力的謊言甩鍋，中央政府從來都不願意負責跟道歉。請民進黨先檢討自己，而不是用錯誤的邏輯胡亂攻擊。

江怡臻表示，民進黨的說法代表根本不信任司法，而只是用政治立場來判斷真相，這樣只看顏色的操作方式，讓人覺得民進黨不僅獨裁，更是只想到選舉，完全沒有把人民的利益以及公平正義放在眼中。（編輯：蘇志宗）1110619