恩恩案洩錄音新北消防員自首 卓冠廷：捍衛吹哨者權益

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北消防局代發一名消防人員聲明，承認外洩恩恩案電話錄音給高中同學卓冠廷；卓冠廷表示，基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體，一定會捍衛吹哨者的權益到底。

資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，引發外界關注。消防局對此表示，有同仁昨天主動向消防局政風室說明外洩恩恩案的電話錄音檔案，昨晚也向新北地檢署自首。

消防局表示，這名同仁有請本局代為發表其親自撰寫的聲明。

聲明內容：「恩恩案發生後的4月中下旬，高中同學卓冠廷主動與我連絡討論恩恩案的狀況，我思慮不周就從系統下載這個案子的資料包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，強調消防局處理上沒有疏失。」

聲明指出「沒想到後來在政論節目上有播放了上述的錄音檔案，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。如此已造成我們119處理本案相關人員隱私的曝光和擔憂，影響了消防局的士氣與形象。我對於一時失察的行為感到後悔，在此希望因為我洩漏出去的檔案不要再被媒體播放，造成更多人的困擾，讓我們可以好好工作。」

新北市議員參選人卓冠廷也發布新聞稿回應指出，恩恩案的橫向錄音檔，果然是新北市長侯友宜的市政府必須全力阻擋公開的關鍵證據，證明侯市府團隊從4月就開始掩蓋真相及說謊。

他表示，3月底，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的疫情開始爆發，他關注疫情並多次提醒市府要趕緊準備，提升防疫量能。

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他說「我掌握的資料，是6月時新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看的事件後，不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告給我，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書」。

他表示，至於錄音，基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體。吹哨者提供檔案給他，面對市府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，能夠一起守護吹哨者。（編輯：張銘坤）1110620