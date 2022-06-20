綠：侯友宜若真捍衛消防員尊嚴 橫向通聯檔速給恩爸

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨今天說，如果不是新北市長侯友宜跟侯市府一直想要掩蓋恩恩案事實，又怎會有勇敢的吹哨者出現，侯友宜若真想捍衛消防員的清白和尊嚴，應趕緊把所有橫向聯繫的音檔給恩恩父母，不要再讓第一線人員承受背鍋的壓力。

資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，引發外界關注。消防局對此表示，有消防局人員昨天主動向消防局政風室說明外洩恩恩案的電話錄音檔案，昨晚也向新北地檢署自首。消防局表示，這名消防局人員請局裡代為發表其親自撰寫的聲明。

民進黨發言人黃彩玲今天透過新聞稿表示，吹哨者看不下去，基於正義站出來，事實真相終究紙包不住火。

黃彩玲指出，從揭露的部分音檔證實，新北市消防局的第一線人員真的很認真，就算找不到衛生局，也是努力直接聯繫醫院協助恩恩送醫，而延誤送醫的關鍵，就是消失的衛生局。

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她說，今天上午侯友宜接受媒體訪問，不但依然跳針說會請人跟恩恩爸「說明」，還回嗆，「公布醫護和消防員錄音檔，騷擾工作不可取」，讓人質疑，若不是侯友宜跟侯市府一直想要掩蓋事實，又怎會有勇敢的吹哨者出現，侯友宜若真想捍衛消防員的清白和尊嚴，應趕緊把所有橫向聯繫的音檔給恩恩父母，不要再讓第一線人員承受背鍋的壓力。

黃彩玲呼籲，盡快公布關鍵音檔，或提出恩恩事件的完整報告，給恩恩爸一個清楚的交代；她說，只要侯友宜持續想掩蓋、一天不願公布真相，吹哨者只會越來越多。（編輯：蘇志宗）1110620