橫向錄音續燒 恩恩爸指侯代宣子死訊「有點過分」

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（中央社記者王鴻國新北20日電）繼消防人員涉錄音檔下載外洩並向新北地檢署自首，周玉蔻也擬明天再於政論節目播出其他橫向錄音檔；恩恩爸爸也在視訊中對侯友宜代宣布恩恩死訊哽咽表示「有點過分」。

資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，引發外界關注。不僅恩恩爸爸在臉書貼文表示，「我第一次聽到了多日苦求的橫向錄音檔（關鍵的真相拼圖）」；另有消防人員則主動向檢方自首，並聲明是下載交給高中同學、議員參選人卓冠廷。

周玉蔻今天在節目中表示，所有11個錄音檔都聽過了，但因內容有很多個資及地址人名，要消音後才能播出，明天才會完整交代，市府應面對真相才是上策，不要再做愚蠢危機處理。

恩恩爸爸在節目視訊中對侯友宜最近的說法表示，感覺有如時光倒流到20天前，侯要全力協助，並要消防及衛生局長親自帶資料說明，但他遇到兩局長要橫向通話錄音，當下卻被拒絕。

談到侯友宜搶先公布恩恩死訊一事，恩恩爸爸說，那天凌晨洗完澡已8時，記者詢問恩恩病情，他只說很累要先休息，上午10時一打開臉書時發現市長已先替他向媒體宣布恩恩死訊，醫院也代為擬好新聞稿。

他表示，這讓他感到震撼及難過，畢竟恩恩是他的寶貝。他當天認為侯友宜應該也有同理心，並可能幫他了解為何救護車等了這麼久等問題，但從他臉書發文後已20天，他對真相仍一無所知。

恩恩爸爸看了節目中播放侯友宜代宣布恩恩死訊畫面後，他哽咽表示「有點過分」，從當下的同理到現在百般阻擾不給他關鍵錄音檔。他認為侯友宜前後表現「這兩個人不是一樣的人」。

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由於周玉蔻今天在臉書公布已取得其他錄音檔，對此，消防局秘書林世明指出，這些檔案都是公務機關內部電話通話內容，屬於機密不可洩露資訊，如果把違法取得的檔案公開於媒體播放，必須自行負起法律責任。

消防局長黃德清表示，政論節目明知公務機關內部電話通話內容，屬應秘密不可洩漏的資訊，為維護基層同仁權益，除籲請檢察官能儘快進行偵辦作業，抑制歪風，另提醒有心人士，切勿再將錄音檔外流及公布，消防局會依法追訴。（編輯：林治平）1110620