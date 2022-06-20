恩恩事件橫向錄音涉外洩 新北消防局人員自首

資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，消防局證實有同仁涉及將錄音檔下載外洩。圖為新北消防局。（中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北20日電）資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，消防局證實昨晚有同仁涉及將錄音檔下載外洩，已自行向新北地檢署自首，詳細情形仍待了解。

恩恩爸爸在臉書貼文表示「在辣新聞的視訊連線中，我第一次聽到了多日苦求的橫向錄音檔（關鍵的真相拼圖）。我今天反覆聽了錄音內容，逐字記錄下來關鍵橫向錄音（119第一次撥打雙和醫院）」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他記錄下119和雙和醫院急診人員的對話「119：我想要請問一下就是有民眾啊，她媽媽跟2個小孩2歲跟5歲都是確診，但是目前小孩2個都發燒，但是因為中和區的衛生所跟衛生局完全都聯絡不上，但是媽媽很急，你們有辦法先幫他？」「雙和急診：沒有辦法，是要先聯絡感控，不是說確診，媽媽很急，你就可以過來，要先聯絡感控…」「雙和急診：要先聯絡感控，確定有床位再....我們現在有很多確診」等內容，恩恩爸爸說，「從上面的對話中，我發現整個聯繫過程中出現了許多瑕疵」。

消防局今天一早向中央社記者證實，有同仁因涉及將屬於機密事項的錄音檔案下載並交給一般民眾，因此昨晚前往新北地檢署自首。由於涉及洩漏國防以外機密，同仁自首內容仍待了解。（編輯：黃世雅）1110620