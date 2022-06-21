新北聲明恩恩送醫依中央規定 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）媒體報導恩恩事件橫向聯繫錄音檔內容，新北衛生局今天有六點回應，提到送醫流程的是按指揮中心規定，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，正在檢視錄音檔內容，下午記者會統一說明。

新北2歲男童恩恩在這一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治。男童父親要求公布求救「消失的81分鐘發生了什麼事情？」以還原真相。

媒體今天公布橫向聯繫錄音檔，新北市衛生局稍早急發6點聲明，所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位，再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

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對此，中央流行疫情指揮中心第一時間給予簡短回應，代理發言人羅一鈞接受媒體聯訪時表示，由於錄音檔非常多、檔案時間很長，指揮中心內部正在逐一檢視錄音檔內容，對於這一起事件的詳細回覆，將統一於下午2時疫情記者會說明。

新北市衛生局這次聲明中，第2點回應特別強調，新北市衛生局是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。（編輯：陳清芳）1110621