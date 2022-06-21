恩恩爸聽完橫向錄音揭20多分鐘是空白 泣訴衛生局官員冷血

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北21日電）媒體報導恩恩事件橫向錄音檔內容，其中有衛生局電話不通及接電話官員談笑，恩恩爸爸今天泣訴，錄音檔幾乎聽不下去，態度輕佻冷血，「他們談的是我的寶貝」。

媒體今天公布橫向錄音檔，其中有許多消防局連絡衛生局及中和衛生所沒人接聽情形，有人接聽也一直著重在個資確認，甚至有衛生局官員在恩恩何時確診上笑出聲，這讓恩恩爸聽了不禁哽咽。

恩恩爸在接受媒體視訊訪問時泣訴，他沒有要獵巫，但錄音檔幾乎聽不下去，官員態度很輕佻冷血，「我的感受是很難過，他們討論是恩恩，是我的寶貝。」

他表示，終於知道這個關鍵橫向錄音檔是怎麼一回事，為什麼市政府一直不給他，聽到衛生局真的找不到人，找到人之後很輕忽的態度轉交給另一位先生，另一位先生接起來說醫院很滿再處理，關鍵是衛生局回電給消防局之後輕佻態度。

他表示，「我已聽不下去，他們沒有把他們的小生命，我的兒子，沒有當作很慎重的事情在看待，不知道衛生局官員為何可以這樣處理，整個通聯，衛生局手掌生殺大權，掌握派車權限，沒有人值班，接電話之後又一堆不耐煩」，其中有20多分鐘時間是空白，不知道他們在做什麼。

衛生局回應，所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

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衛生局表示，「我們是依照當時中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是沒有延誤就醫」。

衛生局表示，衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。呼籲外界勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。（編輯：張銘坤）1110621