恩恩爸爸批官僚殺人 侯友宜：同仁都盡心盡力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北21日電）媒體報導恩恩事件橫向錄音檔內容，恩恩爸爸氣憤批官員冷血，新北市長侯友宜不用出來說明嗎？這真的是官僚殺人。侯友宜受訪表示。同仁處理上都很盡心盡力。

媒體今天公布橫向錄音檔，其中有許多消防局連絡衛生局及中和衛生所沒人接聽情形，有人接聽也一直重複在個資確認，甚至有衛生局官員在確診過世病童恩恩何時確診的問題上還笑出聲。

女消防員已說明小朋友身上有紫斑，狀況很不好，衛生局官員回說「來問看看，現在醫院很滿，如果有再進線的話，就請她稍等吧！」

恩恩爸爸視訊受訪時氣憤表示，衛生局是把一般民眾的生命當什麼東西，是阿貓阿狗嗎？處理的不是你的家人，就可以用這麼輕忽態度去對待一個小生命，聽錄音對話內容，沒有同理一般民眾的心情，他們實在太冷血。

他質疑為什麼整件事情都是消防局出來擔，衛生局責任呢？太過分了，為何讓消防弟兄受這麼多委屈，侯友宜不用出來說明嗎，這真的是「官僚殺人」。悲哀的是他需透過媒體及吹哨者才能聽到錄音檔，才能得到真相，而恩恩4月14日送醫後，17日才第1次跟市長侯友宜視訊，也是最後一次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜接受媒體聯訪時，並未正面答覆有無聽過橫向錄音檔，他表示，新北市所有同仁都很認真努力執行工作和任務，他相信同仁都會全力以赴做好工作。新北市相關執行單位都是按中央當時所制定的制度在執行，事件後把流程和時序報到中央，中央也對外說明本案沒有延誤就醫。

媒體追問對衛生局官員得知恩恩身上有紫斑時，還要消防局等恩恩媽媽再進線時請她稍等，是否態度消極等問題表示，同仁處理上都很盡心盡力；沒有一個同仁不想把事情做好，大家要積極態度去看待，以及面對所有事情，都要全力做好。相關資料及錄音檔已交給司法單位，相信司法單位會釐清。（編輯：李錫璋）1110621