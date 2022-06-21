蘇貞昌促恩恩事件該檢討就檢討 綠籲侯友宜道歉

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（中央社記者龍柏安、葉素萍、王揚宇高雄21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，「恩恩事件」人民最希望知道的就是真相，他認為該給的資料就該給，該檢討的地方就要檢討，才能阻止憾事發生，並把防疫工作做到最好。

民進黨發言人黃彩玲透過新聞稿表示，媒體曝光恩恩事件關鍵的81分鐘錄音檔，證實是因為市府內規延誤恩恩送醫，要求新北市長侯友宜必須為錯誤的內規與行政疏失、延誤恩恩送醫，負起完全的責任，並公開向恩恩一家道歉。

新北2歲男童恩恩染疫病逝，恩恩父親要求攜回通聯錄音檔未果，沒想到送醫報案與關鍵錄音檔昨天透過媒體曝光，其中有衛生局電話不通且接電話官員談笑。

蘇貞昌今天出席國家運動訓練中心新建大門啟用儀式，活動前接受媒體聯訪，再被問及恩恩事件，他表示，人民最希望知道的就是真相，恩恩爸爸所要求的就是通聯紀錄。

蘇貞昌說，該給的資料就該給，該檢討的地方就要檢討，才能阻止憾事的發生，也才能把防疫工作做到最好。

此外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵等人今天召開「封城市長、吃案探長」記者會。

鄭運鵬表示，侯友宜帶領的團隊一再掩蓋真相、關鍵資料都被吃案。今天造成的不幸，就是侯友宜封了急救的可能性、封了揭弊管道，以及封鎖真相的追求，竟然還要基層替侯友宜背黑鍋，他要對侯友宜跟國民黨包庇侯友宜吃案，提出最嚴厲的指控與譴責。

陳歐珀說，新北市府用獨創的SOP造成制度殺人，事後又用公權力掩蓋事實真相、混淆視聽、欺騙社會，侯友宜應負起政治責任，才能平息社會的憤怒。

林靜儀認為，新北市府為何要獨創一個消防局派救護車要經過衛生局的流程，侯友宜承認錯誤，並說明如何改善，很難嗎？

民進黨新北市區域立委羅致政說，侯友宜掩蓋真相，躲在偵查不公開的後面，隱藏不堪事實；躲在消防局119的後面，把消防人員推到第一線；躲在議會黨團、市府發言人後面，不敢公開面對。（編輯：謝佳珍）1110621