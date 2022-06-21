新北恩恩事件 民進黨團將提案譴責侯友宜

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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨新北市議會黨團今天表示，恩恩事件錄音檔曝光，顯示市府政策殺人。民進黨團將向大會提譴責案，譴責市長侯友宜，並要求侯友宜就恩恩事件向外界道歉。

民進黨新北市議會黨團發布新聞稿指出，黨團總召陳啟能表示，錄音檔曝光後，侯友宜繼續亂扯，一點悔過的心都沒有，如此冷血的地方父母官居然包裝成愛民如子的模樣，有功自己攬，有過都別人，黨團對此感到相當悲哀，將針對侯友宜向大會提出譴責案。

副總召李倩萍表示，市府面對恩恩父親卑微的請求，竟然是不聞不問，錄音檔居然是由市府內部吹哨者所流出，恩恩爸聽見自己的妻子焦急著尋求協助，內心勢必掀起漣漪，那種沉痛是旁人無法所能體會。

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幹事長羅文崇表示，每個小孩都是父母的心肝寶貝，過去許多社會案件造成父母切身之痛，不外乎也是要了解真相到底是甚麼，恩恩爸在媒體面前求一個真相，侯友宜內心難道一點漣漪都沒有。

黨團副幹事長陳科名及書記長廖宜琨等黨團成員強調，侯友宜面對恩恩事件一定要對外道歉，並做內部調查檢討報告，同時，黨團向大會提出譴責案，譴責侯友宜市府團隊面對此案的真相，一再牽拖推諉，毫無地方父母官應該要有的模樣。（編輯：方沛清）1110621