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羅一鈞：症狀惡化且篩檢陽Ct27以下 將符合重複感染定義
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高雄再開疫苗接種站 6/21晚間8時起開放預約

2022/6/21 16:40（6/21 17:29 更新）
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高雄市長陳其邁21日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，疫情已逐漸緩解，最嚴峻挑戰已過去；現在要注意的是疫苗施打及投藥速度，希望兒童和高齡者仍要盡快施打疫苗。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月21日
高雄市長陳其邁21日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，疫情已逐漸緩解，最嚴峻挑戰已過去；現在要注意的是疫苗施打及投藥速度，希望兒童和高齡者仍要盡快施打疫苗。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月21日
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市長陳其邁今天表示，COVID-19疫情最嚴峻挑戰已過，但Omicron變異株BA.4、BA.5在國外漸流行，邊境需加強抽驗、基因定序。市府將開設多個社區接種站，今晚8時起可預約。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，疫情已逐漸緩解，最嚴峻挑戰已過去，醫院負壓及專責病床空床率對比之前約49%，略上升至51.5%，表示出院者比入院者多，社區感染趨勢下降。

陳其邁表示，現在要注意的是疫苗施打及投藥速度，希望兒童和高齡者盡快施打疫苗；另COVID-19的Omicron變異株BA.4、BA.5，也在歐美等國漸成流行病毒株，施打疫苗仍有保護力，需持續加強施打疫苗，邊境加強抽驗基因定序。

市府將於24、25日陸續在慈濟岡山園區、小港社教館、高雄展覽館等設置社區接種站，今天晚上8時起開放網路預約，針對6歲至11歲兒童接種第1、2劑莫德納疫苗、65歲以上長者接種第3、4劑莫德納疫苗及5至11歲接種第1、2劑輝瑞兒童疫苗。

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衛生局簡任技正潘炤穎說，中央公布高雄市今天新增8048例，扣除17例境外移入、重複通報等轉銜個案，高雄市新增8031例，其中50歲至64歲確診數最多，青少年雖暫停實體課程，但仍有校外活動接觸風險，需多留意。

另外，對於新北市恩恩事件遭質疑有衛生局電話不通等情形，陳其邁被問及高雄市做法時表示，高雄市119和相關專線暢通，119主要協助急症病患盡快送醫治療，爭取時間，而高雄市4月至今醫療量能均充足，病床數量也足夠。（編輯：郭諭儒）1110621

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