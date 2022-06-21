基隆童確診消防局逕派車送醫 市府調整緊急流程

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市消防局4月19日曾受理1歲半確診男童緊急就醫，值勤員當機立斷，不等衛生局通知指定醫院，先行派車將男童送醫，也因為這起案件，市府調整確診者緊急送醫流程。

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基隆市消防局4月19日上午10時32分受理一名母親通報，指1歲半確診的兒子已發燒2天，目前體溫超過攝氏39度，心跳每分鐘140下，雖意識清楚，但擔心兒子身體會每下愈況，防疫專線又占線無法接通，請求派遣救護車送醫。

基隆市消防局救災救護指揮科立即先聯繫衛生局，但因基隆市疫情正處於爆發初期，衛生局通話量暴增無法接通，當天上午10時40分，指揮科透過LINE群組通知衛生局個案情況，但並未取得回應。

指揮科當時同步主動聯繫2間醫院，但都回覆負壓病房滿床無法收治，受理報案約20分鐘後，指揮科值勤人員當機立斷，通知分隊出勤先到病患住處。當天上午11時19分，衛生局在群組表示法傳系統沒有個案確診相關資料，正在尋找醫院。

出勤的救護員當天上午11時33分回報，男童的父親對於救護員已接到兒子卻遲不送醫感到不滿；當天上午11時45分，指揮科值勤員當機立斷，不等衛生局通知指定醫院，指示救護員將男童就近送至衛生福利部基隆醫院，並依緊急醫療救護法要求院方收治；當天上午11時53分送抵醫院，經治療後返家休養。

基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢今天向中央社記者表示，事後消防局也將此案提到市府防疫會議討論，建議調整確診者緊急送醫流程，原本需由衛生局安排指定醫院後，再通知消防局派救護車將病患送至指定醫院。

消防局建議，確診者在緊急情況下，為爭取救援時效，調整為消防局可先行派車，接到病患後，若衛生局還未通知指定醫院，消防局可決定就近或視情況送至轄區醫療院所，衛生局原則上也同意。

此外，除了LINE群組外，消防局也在衛生局增設僅雙方能通話的無線電設備，強化彼此聯繫。（編輯：戴光育）1110621