新北議會通過譴責侯友宜建議案 綠擬再戰動議案

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（中央社記者王鴻國新北21日電）民主進步黨新北市議會黨團今天為恩恩案提案譴責新北市長侯友宜，但在朝野互嗆混亂下，僅以建議案方式通過，民進黨團準備明天提動議案再戰。

民進黨團幕僚表示，動議案是議會做成的決議，代表全體議會態度；建議案是一般提案，僅要求新北市政府參酌辦理，不具強制力。

提案內容指出，相關真相資訊遭市府以行政與法律手段阻礙，未能完整提供受害者家屬，音檔遭吹哨者爆料後，凸顯市府失職與責任，建請議會強烈譴責侯友宜市府團隊掩蓋真相、傲慢對待市民請求，並要求侯友宜向市民道歉，檢討相關局處責任。

民進黨團總召集人陳啟能表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡兒童恩恩案的市府橫向聯繫音檔曝光後，凸顯冷血地方父母官居然包裝成愛民如子模樣，黨團感到相當悲哀。

中國國民黨團書記長廖先翔說，不隨民進黨起舞，要求議會維持民生法案審查；國民黨籍新北市議員周勝考說，恩恩案讓人難過，但如果變政治事件，會讓人更難過，市府如果有疏失應查清楚並懲處。

藍綠議員一度互嗆、場面混亂，最終以建議案方式通過民進黨團提案後散會。

民進黨籍新北市議員李坤城等表示，譴責案交由市府研究辦理「太離譜了」；民進黨團說，明天再戰一次，不惜表決，也要以動議案方式通過，由議會立場譴責侯友宜並要求道歉。（編輯：李明宗）1110621