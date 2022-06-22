侯友宜：對恩恩案感到愧疚 負起所有責任

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，確診兒童恩恩過世，他自己有相同經歷感同身受；對無法保護市民安全，錄音檔外流傷害家屬、防疫人員遭抨擊，他深感愧疚並將自我檢討，負起所有的責任。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天上午舉行，市長侯友宜表示，疫情雖緩和但仍要努力，目前新北居家照護確診患者已59萬人，這段時間感謝所有公衛防疫人員堅守崗位，照顧市民健康。

侯友宜表示，最近恩恩送醫事件造成社會的議論與不安，加上相關錄音檔案外流，使得防疫人員承受外界很大的壓力；從去年第一波疫情開始，不少親人、朋友、同事從身邊離開，每一個生命都值得珍惜呵護，尤其他自己也曾失去至親，經歷過相同的痛，對恩恩爸爸想要追求真相的心理，感同身受。

聯訪時，媒體詢問是否對於「恩恩」爸爸道歉，侯友宜說，恩恩爸爸想瞭解事件的過程，想要通話的內容，「我完全可以體會，因為我也曾經如此」，家屬的要求，沒有礙於規定者，全力配合。但政府機關也必須顧慮到通話另一方，受限法律的規定無法提供錄音檔，避免第一線同仁受困擾、肉搜傷害、電話打爆。

侯友宜說，恩恩的不幸，大家都盡一切努力，盼望能將孩子挽回，尤其身為市長，保護好生命讓大家不受傷害、彌補傷痛，是他的工作與責任。

他表示，但很遺憾，消防局的電話錄音檔案外洩並遭公布，造成社會的不安，對家屬及相關同仁造成困擾、甚至傷害，身為市長沒有保護大家，深感愧疚。

侯友宜說，擔任新北市副市長開始，消防、醫療、救護一直是他擔負的業務，對於恩恩事件有需要檢討和學習的地方，除自我反省、檢討、檢視全部處理過程是否能做更好，也會負起全部的責任。

他說，外界對錄音檔與送醫過程有很多質疑，就交給司法單位調查，市府全力配合偵辦、不迴避，包括他自己接受調查，沒有人例外。

記者追問，負起全部的責任是否包括政治責任與法律責任；侯友宜說：「每一個責任我都負起。」

消防局內部外洩錄音檔案，媒體21日揭露後，引起社會與恩恩爸爸議論，指責「官僚殺人」、防疫消防與衛生人員冷血。

對於第一線防疫人員備受批評，侯友宜給予鼓勵，他說，相信大家都盡力了，雖不能盡如人意，但不要氣餒灰心，仍然要一起努力做事。（編輯：唐聲揚）