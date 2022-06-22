新北稱SOP依中央指引 恩恩爸爸：不要打模糊仗

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北22日電）恩恩事件持續延燒，恩恩爸爸今天對新北市政府稱確診者救護SOP是依中央指引的說法表示，請白紙黑字拿出來，哪有文字這樣寫？不要打模糊仗。

新北2歲男童恩恩在這一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治。男童父親要求公布求救「消失的81分鐘發生了什麼事情？」以還原真相。

由於新北市府都稱確診救護SOP是依中央指引辦理，市長侯友宜也說案發後已把事件流程、時序報給中央，中央檢視後也同意並無延誤就醫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天說明，去年6月1日頒布COVID-19緊急救護指引中提到，119確認報案人是否有以下3種症狀之一，包括意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛。通知最近的防疫專責隊或防護救護隊出動，同時積極聯絡衛生機關指定後送醫院，「不是說要等到聯絡完後送醫院」，救護隊才會出動。

恩恩爸爸今天接受媒體視訊聯訪時對此表示，請白紙黑字拿出來，中央指引哪有文字這樣寫，中央去年6月1日頒的指引，都是說昏迷要直接出車，同步積極聯絡衛生局，但現在是要等衛生局連繫好醫院，消防局才能派車，而衛生局又剛好完全消失，這叫援引中央指引嗎？「不要打模糊仗」。

侯友宜在民國81年健康幼稚園火燒車事件蒙受喪子之痛，媒體詢及對侯友宜當時對媒體稱小孩死了是事實，重點是責任和善後說法的意見。恩恩爸爸說，侯友宜說得很好，「我覺得他能感同身受，但市府後續所作所為，有和他發言一致嗎，社會大眾自有公評。」

恩恩爸爸也呼籲侯友宜能趕快啟動行政調查，還原所有真相，結合內部之前所作的報告，提供給公眾知道，讓大家集合眾人力量和智慧，改進SOP，達到盡善盡美，以避免下一個悲劇的發生，不止是為了恩恩而已。希望侯友宜能認真面對。（編輯：李錫璋）1110622