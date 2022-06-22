侯友宜表愧疚 恩恩爸：盼還原真相 2局長應下台

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北22日電）恩恩爸爸今天對新北市長侯友宜「深感愧疚」說法表示，希望再次行政調查及提供內部檢討報告，把所有真相還原，這才是誠懇負責和道歉，不是嘴巴說說而已。他並點名消防和衛生2局長應負責下台。

新北市長侯友宜今天在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議上表示，對最近恩恩送醫事件造成社會的議論與不安，加上相關錄音檔案外流使得防疫人員承受外界諸多的壓力，他身為市長深感愧疚，也將一肩挑起所有責任。

恩恩爸爸對此接受視訊訪問時表示，看到侯友宜的態度改變但應做到要具體承諾，就是事發後的內部檢討報告能供外界及他來討論，以及再一次進行行政調查。

他表示，只有完善行政調查和檢討報告，才能把諸多缺失及改善等問題全面攤在陽光下供外界檢驗，這不止是為了恩恩，更可以救很多未來的人，希望侯友宜要痛定思痛，把所有真相還原，這才是誠懇負責和道歉，不是嘴巴說說而已。

他點名要下台負責的政務官中，第一個就是衛生局長陳潤秋，因衛生局掌握派車權力卻無緊急作為，第二個是消防局長黃德清，污衊了基層弟兄的努力，還提告吹哨者，通聯錄音中，消防弟兄是多麼努力想搶救恩恩生命卻受限SOP，黃德清不但不保障同仁安全捍衛清白，還多方阻擾，把消防弟兄尊嚴踩踏在地板，這不須下台負責嗎？

至於是否提告，恩恩爸爸表示，感謝很多義務律師幫忙，目前正在討論法律策略，需很長時間蒐集證據，目前仍無結論，還在積極準備中。

衛生局接電話曾有人發出訕笑聲，恩恩爸爸表示，不會對同仁提告，因為他相信接電話的人是臨時被抓來，根本搞不清楚狀況，也不知道他所處理的是一條人命，不能責怪，要怪的是市府讓衛生局擔當派車責任，卻沒有指揮官，讓防疫派遣中心放空城。

他強調，衛生局接電話的人不專業，搞不懂消防局所說身上發紫斑狀況，還說醫院很滿要稍等一下，可以看出此人不是防疫派遺中心成員，因此，他要問的是為何沒有24小時專任值班人員，專業人員去哪裡了？他不會告這些基層同仁，但檢察官會知道需要究責對象是誰，畢竟真相都被新北市府蓋起來。（編輯：李錫璋）1110622