新北稱恩恩送醫流程依中央規定 指揮中心：地方有權微調

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新北衛生局6點回應恩恩事件橫向聯繫錄音檔內容，提到送醫流程是按指揮中心規定。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（圖）21日表示，中央訂定指引，地方有權可以調整和微調。（指揮中心提供）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北21日電）新北衛生局6點回應恩恩事件橫向聯繫錄音檔內容，提到送醫流程是按指揮中心規定。指揮中心今天說，中央指引並非聯絡完後送醫院才出動救護隊，地方可微調中央指引。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，副指揮官陳宗彥曾在13日說明，去年6月1日頒布covid-19緊急救護指引中提到，民眾若自述快篩陽或確診者請求就醫，119接獲報案後，由119確認報案人是否有以下3種症狀之一，包括意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛。

羅一鈞指出，符合任1項，就要由119通知最近的防疫專責隊或防護救護隊出動，同時積極聯絡衛生機關指定後送醫院，「不是說要等到聯絡完後送醫院」，救護隊才會出動。

羅一鈞表示，中央訂定指引，地方有權可以調整和微調。

羅一鈞進一步說明，4月時指揮官陳時中在4月16日記者會被問及此事，曾說「初步看來沒有延誤」當時也有根據從區管中心所蒐集到有關新北的資料，詳細說明時序。

羅一鈞說，當時就那樣的資料評估，陳時中認為沒有特別延誤的地方，但也有提到，裡頭可能有需要檢討地方，會不斷精進，時間更短當然也是更好；蒐集到更多資料，針對這部分會再檢視並跟相關單位討論。

新北2歲男童恩恩在這一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治。男童父親要求公布求救「消失的81分鐘發生了什麼事情？」以還原真相。

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媒體今天公布橫向聯繫錄音檔，新北市衛生局稍早急發6點聲明，所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位，再次呼籲外界、有心政論人士及部分參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

新北市衛生局稍早發出6點聲明中，第2點特別強調，新北市衛生局是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。（編輯：陳清芳）1110621