前消防員告新北官員恩恩送醫案涉瀆職 檢方偵辦

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北地檢署今天表示，前新北市消防員張津唯告發新北市政府消防局、衛生局官員在「恩恩」送醫過程涉嫌瀆職案，已分案依法偵辦與釐清。

張津唯日前在臉書（Facebook）公布「恩恩」爸爸前往新北市消防局聆聽錄音帶時，119勤務中心動員「演戲」給「恩恩」爸爸看。

新北市消防勤務中心主任李宇松認為張津唯指消防局錄音檔造假，並非事實，翌日檢附錄音檔案，提告張津唯涉嫌加重誹謗。

張津唯16日至新北地檢署按鈴告發李宇松、新北市消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋等3人，涉嫌在「恩恩」送醫過程觸犯公務員廢弛職務釀成災害罪。

張津唯提告當天接受媒體聯訪時表示，衛生局有明顯疏失，消防局與衛生局在事件中涉嫌不作為、不說明清楚、不向家屬道歉、以拖待變，還將消防局基層推到第一線並築起防火牆；他告發是為了懲罰及反制政府官員傲慢、蠻橫、專制、獨裁的行為。

新北地檢署今天指出，此案已經依法分案，由承辦檢察官調查與釐清。（編輯：戴光育）1110621