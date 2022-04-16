更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情16/300

新北2歲重症童家長指遭延誤就醫 陳時中公布通報時序釋疑

2022/4/16 14:58（4/16 15:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，指揮中心指揮官陳時中16日公布完整時序，醫院將全力救治。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，指揮中心指揮官陳時中16日公布完整時序，醫院將全力救治。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北16日電）國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，家長不滿跟衛生單位求援被踢皮球。指揮中心指揮官陳時中今天公布完整時序，醫院將全力救治。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童重症病例，個案為1名未滿5歲男童，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，目前插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，是兒童首例重症個案。

有媒體報導，這名個案為新北市2歲幼童，幼童家屬向媒體指出，孩子出現重症症狀向衛生單位求援，對方卻要求他們自行就醫，直到孩子失去意識才派員送醫，質疑衛生單位互踢皮球。

指揮中心指揮官陳時中表示，經指揮中心調閱相關通報時程，這名孩童家長14日下午5時42分、6時許兩度進線1922防疫專線，後來由1922轉新北市衛生局處理。

陳時中說，新北衛生局接到訊息後立刻聯絡相關醫院，晚間6時30分和孩童家長確認狀況後，即聯繫119送醫，7時許便派出救護車、約7時31分送到醫院。

陳時中指出，他清楚家中孩子重症，做父母的一定會很急，但無論1922、地方衛生局或119都全力在做該做的事，其中或許有需要精進之處，但地方執行時可能同時有其他案件在進行，認為沒有特別延誤的地方。

另有媒體詢問，這名幼童14日即確診，為何直到今天才公布個案。陳時中說，幼童當晚到院後已由醫院積極救治，昨天還有一些專業研判的問題需要處理，即時確認真正病情比公告時間來得重要。（編輯：陳政偉）1110416

延伸閱讀
食藥署17日審查兒童疫苗 可望優先開打莫德納擬採購5至11歲兒童疫苗 陳時中：談判已到最後階段朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀