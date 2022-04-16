新北2歲重症童家長指遭延誤就醫 陳時中公布通報時序釋疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北16日電）國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，家長不滿跟衛生單位求援被踢皮球。指揮中心指揮官陳時中今天公布完整時序，醫院將全力救治。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童重症病例，個案為1名未滿5歲男童，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，目前插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，是兒童首例重症個案。

有媒體報導，這名個案為新北市2歲幼童，幼童家屬向媒體指出，孩子出現重症症狀向衛生單位求援，對方卻要求他們自行就醫，直到孩子失去意識才派員送醫，質疑衛生單位互踢皮球。

指揮中心指揮官陳時中表示，經指揮中心調閱相關通報時程，這名孩童家長14日下午5時42分、6時許兩度進線1922防疫專線，後來由1922轉新北市衛生局處理。

陳時中說，新北衛生局接到訊息後立刻聯絡相關醫院，晚間6時30分和孩童家長確認狀況後，即聯繫119送醫，7時許便派出救護車、約7時31分送到醫院。

陳時中指出，他清楚家中孩子重症，做父母的一定會很急，但無論1922、地方衛生局或119都全力在做該做的事，其中或許有需要精進之處，但地方執行時可能同時有其他案件在進行，認為沒有特別延誤的地方。

另有媒體詢問，這名幼童14日即確診，為何直到今天才公布個案。陳時中說，幼童當晚到院後已由醫院積極救治，昨天還有一些專業研判的問題需要處理，即時確認真正病情比公告時間來得重要。（編輯：陳政偉）1110416