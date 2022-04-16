新北2歲童染疫釀腦炎、器官異常 兒童重症首例

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國內16日新增1199例COVID-19本土病例，以新北市434例最多；另新增未滿5歲男童併發重症。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北16日電）國內今天新增1199例COVID-19本土病例，以新北市434例最多；另新增未滿5歲男童併發重症，個案14日確診當天進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，為兒童重症首例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例增1199例、境外移入增152例；另新增9例中症、1例重症，沒有死亡個案。

在病情嚴重方面，陳時中表示，今天新增9例中症、1例重症，累計9例中症、占0.46%，累計3例重症、占0.04%，另7713人均為輕症或無症狀、占99.5%。

指揮中心醫療應邊組副組長羅一鈞表示，重症個案為1名未滿5歲男童，無慢性病史、未接種疫苗，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，目前插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治中，也是兒童首例重症個案。

羅一鈞指出，另9名中症個案年齡介於10多歲至90多歲，其中3人打滿3劑疫苗、3人打2劑，其餘3人完全沒打過疫苗，全數都出現血氧低至94%以下、胸部X光顯示肺炎症狀，均使用瑞德西韋治療。

醫療量能方面，陳時中表示，全台負壓及隔離病床共5235床、空床數3226床、空床率61.6%；中央集中檢疫所50家共6570床、空床數1906床、空床率29%；地方加強型防疫旅館6家共1195床、空床數219床、空床率18.3%。（編輯：陳政偉）1110416

新北2歲確診童家屬控延誤就醫 衛生局：病程進展非常快

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府衛生局今天表示，一名新竹確診個案的2歲兒子，身體不適就醫時採檢確診；因病程進展非常快速，已請衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊進駐，協助專業醫療照護。

新北市一名確診者家屬昨天向電視媒體投訴指出，家中2歲幼童因為親人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，隔天開始發燒，媽媽帶著孩子到醫院PCR採檢，由於報告還沒出來而在家中等待，但兒子身體不適，卻遲遲等不到救護車載運病童就醫。

家屬不滿表示，送醫過程因為尚未列出案號，導致溝通上出現問題，家屬懷疑因延誤就醫讓病情惡化。

新北市府衛生局今天表示，該名2歲男童與母親及姐姐居住在新北市，父親居住在新竹；4月13日男童父親因同事確診遭匡列採檢，當天晚間PCR陽性，為4月14日公布的新竹個案。

衛生局說，男童13日晚間出現發燒症狀，14日上午母親帶著兩個小孩步行前往醫院採檢，返家等候報告。當天下午5時許系統顯示，男童被匡列為密切接觸者居家隔離。

衛生局說，晚間6時30分與男童母親聯繫，確認男童狀況不佳，立即連絡醫院由119送醫，醫院於6時37分通報男童為確診個案，目前於加護病房全力救治中。

衛生局說，男童的病程進展非常快速，衛生局立即請衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊一同協助給予專業醫療照護。同時也報請北區、新竹區防疫指揮官同意，讓男童父親轉移到同家醫院收治，衛生局也盡全力給予關懷協助。（編輯：吳協昌）1110416

（指揮中心提供）