新北2歲確診童家屬控延誤就醫 衛生局：病程進展非常快

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新北市一名2歲童確診，因病程進展快速，已請衛福部雙和醫院（圖）、台大醫院小兒重症團隊協助醫療照護。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府衛生局今天表示，一名新竹確診個案的2歲兒子，身體不適就醫時採檢確診；因病程進展非常快速，已請衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊進駐，協助專業醫療照護。

新北市一名確診者家屬昨天向電視媒體投訴指出，家中2歲幼童因為親人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，隔天開始發燒，媽媽帶著孩子到醫院PCR採檢，由於報告還沒出來而在家中等待，但兒子身體不適，卻遲遲等不到救護車載運病童就醫。

家屬不滿表示，送醫過程因為尚未列出案號，導致溝通上出現問題，家屬懷疑因延誤就醫讓病情惡化。

新北市府衛生局今天表示，該名2歲男童與母親及姐姐居住在新北市，父親居住在新竹；4月13日男童父親因同事確診遭匡列採檢，當天晚間PCR陽性，為4月14日公布的新竹個案。

衛生局說，男童13日晚間出現發燒症狀，14日上午母親帶著兩個小孩步行前往醫院採檢，返家等候報告。當天下午5時許系統顯示，男童被匡列為密切接觸者居家隔離。

衛生局說，晚間6時30分與男童母親聯繫，確認男童狀況不佳，立即連絡醫院由119送醫，醫院於6時37分通報男童為確診個案，目前於加護病房全力救治中。

衛生局說，男童的病程進展非常快速，衛生局立即請衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊一同協助給予專業醫療照護。同時也報請北區、新竹區防疫指揮官同意，讓男童父親轉移到同家醫院收治，衛生局也盡全力給予關懷協助。（編輯：吳協昌）1110416