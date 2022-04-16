澎湖今年首例確診 查與拉力車賽事無關

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澎湖16日出現今年首例COVID-19確診者，是一名來自台灣本島女性，目前收治在三總澎湖分院。中央社 111年4月16日

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖今天首傳疫情，澎湖縣政府表示，這名40多歲女性是為6月辦理音樂活動進行場勘的工作人員，與今天舉辦的拉力賽完全無關。至於今晚在觀音亭的花火節暖場遊行仍如期舉行。

澎湖縣政府表示，三總澎湖分院上午通報女性個案，是為6月音樂活動來澎場勘，並非觀光客，也與今明兩天在湖西龍門舉行的華盟拉力車賽事無關。同行的5位密切接觸者，4人於昨晚返台、1人經PCR採檢陰性，目前安置於馬公興仁檢疫所。

有媒體報導，這名確診女子「隨華盟拉力車賽抵澎湖觀光」，協助這次賽事的澎湖縣議會副議長陳雙全隨即查證，包括選手、工作人員、賽車女郎都沒有人確診。

對於澎湖今年首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，縣府衛生局己展開疫調、匡列接觸者與清消作業。至於醫療量能部分，衛福部澎湖與三總澎湖分院2家醫院各有20間負壓病房尚足負荷。

由於今晚6時在觀音亭將舉行2022國際海上花火節暖場活動「花火20 陪你遊行」，澎湖縣政府下午3時30分也將透過視訊記者會決定如期舉行。但由於澎湖風勢大，取消今晚無人機表演，僅施放5分鐘煙火，活動並確實依中央防疫指引，做好實聯制、全程戴口罩與保持社交距離。（編輯：孫承武）1110116