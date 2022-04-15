疫苗規定再強化 4/22起遶境、上健身房須打滿3劑

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疫情指揮中心宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車等，另像遶境、旅行社、上健身房等，22日起須出示3劑接種證明。圖為民眾在台北一處健身房運動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，另像遶境、旅行社、上健身房等，從4月22日起須出示3劑接種證明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天新增1209例本土病例，再創台灣疫情發生以來新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，強化COVID-19疫苗第3劑接種規定，未來公費疫苗第1、2、3、7類對象以及矯正機關、殯葬場所及24類場域的工作人員，自4月22日起須完成第3劑疫苗接種。

陳時中另指出，會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離活動，經評估具有較高傳播風險者，4月22日起要求符合接種年齡的民眾都須完成第3劑疫苗接種。

陳時中舉例，像是遶境、進香團、旅行社承攬相關旅行團，都是會跟不特定人士相處時間較長，因為會同住、搭遊覽車、一起飲食等，很難保持社交距離，希望打滿3劑疫苗。

陳時中並指出，八大行業已於4月1日全面要求打滿3劑，未來民眾若要到健身房也要打滿3劑，盡可能戴口罩。

根據指揮中心規定，第1、2、3、7類公費疫苗對象包括醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員及維持國家安全及社會機能正常運作者。

另外，24類場域包括教育部、經濟部、勞動部及衛福部管轄場所，包括校園、社區大學、補習班、婚宴場所、電影院、托嬰中心、民俗調理業等。

根據指揮中心統計，昨天國內接種10萬2661劑，累計接種5069萬3438人次，第1劑涵蓋率83.99%、第2劑79.17%、第3劑53.85%、基礎加強劑0.84%。（編輯：陳政偉）1110415