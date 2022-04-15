食藥署17日審查兒童疫苗 可望優先開打莫德納

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食藥署17日將開專家會議審查兒童疫苗，5至11歲孩童較有機會先開放接種莫德納疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）本土COVID-19病例飆破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，食藥署17日將開專家會議審查兒童疫苗，5至11歲孩童較有機會先開放接種莫德納疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但截至目前，國內都沒有可提供5歲到11歲兒童接種的疫苗，也令父母擔心孩子萬一染疫恐釀重症，甚至死亡。

根據指揮中心說法，目前輝瑞BNT、莫德納（Moderna）的兒童劑型COVID-19疫苗相關資料近日都已送到衛福部食藥署；不過，由於莫德納主要是放寬兒童適應症，僅需檢附兒童臨床試驗資料，輝瑞BNT則是兒童劑型有較多技術性資料有待審視。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，食藥署預計17日召開專家會議，討論是否開放兒童疫苗，下週疾管署也會召集專家會議討論是否實際開放兒童施打，若順利通過，會請學校調查意願並分配疫苗。

陳時中表示，根據目前掌握的情形，輝瑞BNT的兒童疫苗還在進行技術性資料審查，因此未來5歲到11歲兒童應會接種莫德納疫苗，目前也有疫苗可用，但一切將根據專家審查後的結論而定。（編輯：管中維）1110415