美加紐澳疫情趨緩 18日起取消落地採檢

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心今年1月11日起陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班的入境旅客落地採檢，迄今已篩檢出逾3500例確診病例，採檢陽性率為4.1%。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，考量近期美國、加拿大、紐西蘭、澳洲航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且上述國家疫情都趨緩，經檢視後決議自4月18日0時起（航班抵台時間）移除美加及紐澳航班落地採驗措施。

不過，陳時中表示，抵台旅客仍須配合機場進行「唾液採檢」及入境檢疫措施。

陳時中也指出，東南亞、印度、韓國、中東及歐洲航線持續執行落地採檢，因應入境旅客人數持續上升，請旅客抵台時配合及遵守現行檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。（編輯：唐聲揚）1110415

▼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲每百萬人新增確診數與死亡人數



（指揮中心提供）