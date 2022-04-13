紐西蘭對澳洲重開國境 親友久別重逢喜極而泣

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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）紐西蘭今天開啟與鄰國澳洲的邊界，這是2021年中以來首次，數百名澳洲遊客入境時激動落淚，場面感人。

兩架澳洲起飛班機今天上午飛抵奧克蘭國際機場（Auckland International Airport），機場內毛利文化表演者以舞蹈歡迎遊客，家人和親友見面時互相擁抱，忍不住喜極而泣。

契斯門（Jane Cheeseman）帶著兩個孩子來到機場，趕在復活節假期前與她的姊妹團聚。她告訴「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）：「真的太、太高興能回來了，我想和家人共度時光。」

部分防疫措施為全球數一數二嚴格的紐西蘭，自2020年3月以來大多關閉邊界，去年和澳洲的旅遊泡泡也僅維持數月，就因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延而中斷。

但由於Omicron變異株已在國內廣泛散播，紐西蘭政府最近開始放寬漸漸不受歡迎的防疫措施，期盼提振觀光，減緩勞工短缺問題。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天告訴澳洲「第七頻道」（Channel 7），「非常開心」能重啟國門。

她又說：「我其實無法想像，或是我記不起來了，看到澳洲家人回到我們國內，我們會這麼開心。真的是真情流露。」

紐西蘭航空（Air New Zealand）表示，今天從澳洲起飛的11個航班幾乎全部客滿，「這是歡迎國際遊客重回我國的第一步，紐西蘭和紐西蘭航空都高興到不行」。

紐西蘭先前禁止外國人入境，而且直到今年2月為止，公民都須向政府提出緊急申請或取得進入國家隔離設施的資格才可以返國。

入境紐西蘭的遊客大多都得在出發前和抵達後接受採檢，大部分外國人也必須完整接種疫苗才得以入境。

美國、英國、新加坡等免簽國家遊客可自5月1日起入境紐西蘭，其他遊客則要等到10月。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉學源）1110413