竹縣增23例 1例感染源釐清中並設立社區篩檢

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣今天新增23例，縣府表示，其中案29002為獨立事件、感染源釐清中。因應多處確診足跡，今天與明天分別在新豐三元宮與新仁醫院急診室外，提供篩檢服務。

新竹縣政府提供新聞資料表示，新竹縣今天新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，包含仰德群聚延伸14例、竹市餐廳聚會群聚2例、其他縣市群聚5例、其他縣市學校延伸1例，及新增獨立事件1例。相關匡列採檢疫調進行中。

縣府指出，這次新增加的獨立事件為案29002，是37歲男性，在11日出現頭暈、喉嚨痛、全身不適等症狀，自行就醫採檢PCR確診。相關疫調進行中。

新竹縣政府表示，今天除有下午2時至6時在新豐三元宮提供篩檢外，新仁醫院急診室外於今天下午6時至晚間9時與明天的下午6時至晚間9時，同樣提供篩檢服務，請曾與確診者足跡重疊的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。（編輯：張芷瑄）1110413