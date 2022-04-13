面對抗議來硬的 上海警方宣布嚴查違反防疫行為

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（中央社台北13日電）因應上海民眾對封城及清零層出不窮的抗議抵制，上海市公安局今天通告，嚴令全市「任何單位和個人」都應嚴格遵守各項法律和防疫規定，包括陽性患者拒絕接受隔離等行為，都將被嚴格處理。

綜合中國媒體報導，上海市公安局今天透過官方微博「警民直通車上海」，公布名為「加強疫情防控期間社會面秩序管理的通告」的命令，提及上述內容。

上海市公安局在通告中強調，「任何單位和個人」都應嚴格遵守各項法律、法規和上海市疫情防控規定，按照分區、分類差異化防疫管理要求，嚴格落實相關管控措施。

在通告中，上海市公安局明確列出10條被嚴禁實施的行為，其中包括：封控區內人員在封閉管理期間擅自出戶；封控區和管控區內人員在居家健康監測期間擅離居民小區、自然村或聚集；違反隔離管控規定，故意破壞門磁、封條擅自出入。

同時，拒絕接受防疫部門、醫療機構組織的核酸或抗原檢測，以及引起最多抗議的「陽性感染者拒絕按規定接受隔離治療」與「密切接觸者等人員拒絕按規定在指定場所進行醫學觀察或健康監測」等行為，都被列入嚴禁行為。

而編造、故意傳播涉疫虛假信息；偽造、變造或買賣、使用偽造、變造的核酸檢測證明、道路通行證證明文件等行為，也被列為嚴禁之列。

這項通告中明確警告，違反上述規定者，公安機關將嚴格依法處理；構成違反治安管理行為者，依法給予治安管理處罰；構成犯罪者，依法追究刑事責任。

但通告也提到，全市禁止機動車上路行駛，而疫情防控、生活保障、城市運行、應急處置、緊急就醫等需要者則除外。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110413